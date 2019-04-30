Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

© Fotoğraf : DHA Milli Savunma Bakanlığı'ndan IŞİD ile mücadele açıklaması

MSB, 'Fırat Kalkanı Hareket Bölgesi' diye adlandırılan bölge içerisinde YPG’lilerle çıkan çatışma sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."