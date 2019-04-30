Kayıt
15:31 30 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nihat Doğan

    Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 33

    'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan türkücü Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, 'iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezalarını erteleyen mahkeme, sanıklara 'hakaret' suçundan da 23 bin 280'er lira adli para cezası verdi.

    'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında bir televizyon programında yaptıkları yorumlarla hakaret suçunu işledikleri iddia edilen Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından 8'er yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

    Nihat Doğan
    © Fotoğraf : Twitter
    Nihat Doğan: Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor
    Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini istedi. 

    Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Yılmaz Karakuş, tutuksuz sanıklar program sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol ile yayın sorumlusu Cihad Zembat’ı ‘iftira’ suçundan 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol ve Cihad Zembat hakkında, 2 müştekiye yönelik işledikleri ‘hakaret’ suçundan ise 23 bin 280’er lira adli para cezası verdi.

    Sanıklar hakkında verdiği hapis cezalarını erteleyen mahkeme, programın diğer sunucuları Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek’in ise beraatlerine hükmetti. 

    İDDİANAMEDEN

    Nihat Doğan
    © Fotoğraf : Twitter
    Nihat Doğan'a hapis cezası istemi
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat müşteki sıfatıyla bulunurken, Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol şüpheli olarak yer aldı.

    İddianamede, bir televizyon programında şüphelilerin "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosuna FETÖ'ye mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ'den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önceden bildiği" şeklinde iddialarda bulundukları anlatılmıştı. Bu söylemlerim tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.

    Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. 

    İlgili konular:

    Pana Film'den 15 Temmuz'dan önce alınan 'Kurtlar Vadisi Darbe' patenti açıklaması
    Darbe girişimi dünyaya dizilerle anlatılacak
    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Darbe, Para cezası, Hapis cezası, Nihat Doğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rosgvardiya - ilk güzellik foto yarışı
    Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları belirlendi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet