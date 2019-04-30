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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Ülkemizi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz, bunu yaparız

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    "Türkiye olarak 2023 hedeflerimize ulaşmamız için önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparız" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5'in üzerine çıkarmakta kararlıyız" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim atmosferine rağmen tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2019 /
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    Erdoğan, "2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz" dedi.

    "Türkiye olarak son 17 yılda tarihi nitelikli reformlara, rekorlara imza attık" diyen Erdoan, "Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    '50 MİLYON TURİSK RAKAMINA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

    • Rus turist
      © Sputnik / Vladimir Vyatkin
      ATOR: Antalya'ya giden her 4 yabancı turistten 1'i Rus
      Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve şu anda giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçırmakla kalmaz onları açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz.
    • Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz.
    • 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim bir özelliğimiz var, dört mevsim turizme açık bir ülke haline geldik daha önce bu yoktu, şimdi var.

    'BÜYÜMEMİZİ YENİDEN YÜZDE 5'İN ÜZERİNE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ'

    • IMF
      © AFP 2019 / MANDEL NGAN
      IMF'den Türkiye tahminleri: 2019'da daralma, 2020'de büyüme
      Türkiye olarak son 17 yılda tarihi nitelikli reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki önyargıları değiştirdik. ​
    • Türkiye'nin yeni vizyonunun ete kemiğe büründüğü alan dış ticarettir. Türkiye olarak 2023 hedeflerimize ulaşmamız için önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparız.
    • 2017 yılında yüzde 5.6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021'e geldiğimizde yüzde 2.6'ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. Büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5'in üzerine çıkarmakta kararlıyız.

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    Etiketler:
    ihracat, Turizm, Büyüme rakamları, Cari açık, Dış ticaret, Ekonomi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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