YSK'dan HDP'nin ikinci itirazına da ret: KHK'lı isimlere mazbata verilmeme kararı kesin

HDP'nin yerel seçimlerde KHK'lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi.
Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulmuş, YSK da KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.
HDP, YSK'nın bu kararına itiraz etmiş, Kurul itirazı 18 Nisan'daki toplantıda reddetmişti.
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