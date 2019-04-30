Şeyma Subaşı, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında şikayetçi oldu

© Fotoğraf : Twitter Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Subaşı, Adana eski Büyükşehir Başkanı da olan 2019 Yerel Seçimleri MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını istedi.

DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI

Subaşı'nın avukatı Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybeden Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE

Dilekçede Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi. Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi.

Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi.

Emek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Dava adamlığı konusunda siyasi görüş gözetmeksizin herkesin örnek alabileceği bir adam olan Alparslan Türkeş'in kurucusu olduğu MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 31 Mart Yerel Seçimlerinde yaşadığı kayıp üzerine, dava adamlığı tartışması adı altında, sebepsiz yere müvekkilim Şeyma Şubaşı'na hakaret etmesini bizlerde şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladık. Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır. İlkeleri arasında 'Ahlakçılık' olan bir siyasi partinin, tüm ahlak, etik ve hukuk kurallarına aykırı olarak kadına karşı şiddeti siyasi görüşüne alet edip, bir kadına, bir anneye açıkça ve alenen hakaret eden bu şahıs hakkında gereken işlemleri yapacağına inancımız tamdır.

Müvekkilim ve eski eşi Sayın Acun Ilıcalı, uzun yıllar süren mutlu beraberliklerini birbirlerine karşı saygıları çerçevesinde son derece medeni şekilde sonlandırmış ve hayatlarına devam etmiştirler. Özel hayatına saygı gösterilmesini istemek bir erkeğin olduğu kadar bir kadının da en doğal ve insani hakkıdır. Açıklanan bu nedenlerle müvekkilimin özel hayatına saygısızlık, kişilik haklarını ihlal ve şahsına hakaret eden ilgili şahıs hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı bildiririz."

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci sırada tamamlayan Hüseyin Sözlü sosyal medya hesabından “Bilcümle taklacılar, Acun’dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!” deyince büyük tepki çekmişti.