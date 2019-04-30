CHP Çubuk Başsavcısı için HSK'ya başvuracak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi sonrası gözaltına alınan isimlerin serbest bırakılması nedeniyle Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün başta olmak üzere gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na a yönelik linç girişimini yapanların, öldürme kastıyla hareket eden meczupların, evin yakılması için tahrikte bulunup ‘evi yakın diye haykıranların’ ve ‘öldürün’ diye bağıranların tutuklamaya sevklerinin bile yapılmamış olması, Cumhuriyet Başsavcısı’nın tarafsız olmadığı, nesnel davranmadığı ve daha ötesi siyasilerin baskısı altında bulunduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenlerden ötürü görevinin gereklerini yapmadığını düşündüğümüz Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılmasını ve disiplin işlemi yapılmasını sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvuru yapacağız."

3- Görevi Kötüye Kullanma Suçundan soruşturma başlatılmasını ve disiplin işlemi yapılmasını sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvuru yapacağız.., — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) 30 апреля 2019 г.

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