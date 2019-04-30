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17:03 30 Nisan 2019
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    Otel çalışanı, Zelenskiy’nin tatilde ne kadar harcadığını açıkladı

    © AA / Ali Ballı
    Türkiye
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    Ukrayna’nın yeni Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ailesiyle 3 günlük bir Bodrum tatili geçirdi. Kaldığı beş yıldızlı otelin çalışanı, söz konusu tatilin 30 bin dolara (yaklaşık 180 bin Türk Lirası) mâl olmuş olabileceğini açıkladı. Uçuş işlemleri de hesaba alındığında söz konusu bu miktar 33 bin doları (yaklaşık 200 bin Türk Lirası) buluyor.

    © AA / Ali Ballı
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    Zelenskiy’nin son dört aydır geçireceği tek gerçek hafta sonu için Türkiye’yi tercih ettiği hâlihazırda biliniyordu. Türkiye’de 3 gün geçiren Zelenskiy, çoktan ülkesine döndü bile.
    Bodrum Güvercinlik Mahallesi’nde beş yıldızlı bir otelde tatillerini geçiren aile, pazartesi sabahı çıkış yaptı.

    Sputnik’e konuşan bir otel çalışanı, “Tatil sezonunda olmadığımızdan otelimiz bünyesindeki villada bir geceyi 10 bin dolara geçirdiler, ancak yaz dönemi olsa onlara çok daha pahalıya patlardı” dedi.

    Otel yönetimi bu hususta resmi bir açıklama yapmayı reddetse de, otel çalışanlarından edinilen bilgilerle tatilin maliyeti tahmin edilebiliyor. Rezervasyon görevlilerinden biri, “Villaların olağan fiyatı dört kişi için aşağı yukarı 15 bin dolara (yaklaşık 90 bin Türk Lirası) tekabül ediyor. Standart odalar için ise bu fiyat 4 bin 500 dolar (yaklaşık 25 bin Türk Lirası) civarında” açıklamasını yaptı.

    İki farklı Türk seyahat acentesi de Sputnik muhabirlerine böyle lüks bir tatilin kaç dolara mâl olacağını açıklamayı reddetti.

    Ancak bir acente yöneticisi yapılan bire bir görüşmede şunları söyledi: “Telefonla ulaştığım kimse tanımadıkları birine bu lüks konaklamanın maliyetini açıklamaya yanaşmadı. Zira misafirlerinin ödediği net ücreti açıklamanın müşteri mahremiyetine aykırı olacağını belirttiler. Otelin müşterileri arasında oldukça seçkin kimseler yer alıyor. Örneğin, en kârlı müşteriler arasında Arap şeyhleri ve Rus Oligarkları yer alıyor. Bir ülke ne kadar demokratik ve gelişmiş olursa, yüksek rütbeli kimselerin ödediği ücretler de o kadar düşüyor. Örneğin ünlü bir yıldız otele geldiğinde, reklam politikaları düşünülerek tamamıyla ücretsiz olarak konaklaması sağlanabiliyor.”

    Muhabire göre, villaların her birinde özel havuz ve hizmet görevlilerinin yanı sıra, müşterilere hayal edebilecekleri her türlü konfor da sağlanıyor.

    Türk Hava Yolları’ndan bir kaynağın açıklamasına göre, Kiev ve Bodrum arası dört kişilik business class bir seyahat yaklaşık 2.5-3 dolara (yaklaşık 15-20 bin Türk Lirası) mâl oluyor.
    Zelenskiy’nin Bodrum yakınlarında beş yıldızlı bir otelde kaldığı önceden de biliniyordu. Yeni seçilen Ukrayna Başkanı, tatillerini ailesiyle beraber basından uzak geçirmeyi tercih ediyor. Otel çalışanları ve garsonlar, söz konusu misafiri ‘normal, sakin ve oldukça nazik’ biri olarak tanımlıyor.

    © AA / Ali Ballı
    Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı
    Zelenskiy’nin ikamet ettiği otel, Bodrum’un 25 kilometre uzağında gözlerden uzak bir koyda yer alıyor. Her zevk ve bütçeye uygun konaklama seçeneğinin bulunduğu söz konusu koy, seyrek dağların arasında çarpık yerleşmiş bir mekân. Otel içinde bir yerden bir yere gitmek için kıvrımlı patikalardan geçmek, çok aşamalı asansörlere binmek; otelden çıkmak için ise elektrikli araçlar kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Müşterilerin emrine amade 9 geniş restoran ve bar olarak hizmet veren çokça adacık var. Zelenskiy, otelin köşklerinden en lüksü olan ‘başkanlık’ köşkünde tatilini geçirdi.

    Otelin konukları sunduğu imkânlar arasında türlü havuz ve plajlar da yer alıyor. Özel olarak ihraç edilen beyaz ve soğuk kumlar, çam ormanları arasında yahut iskelede sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra konuklar spa ve çeşitli masaj hizmetlerinden de faydalanabiliyorlar.

    Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 24.45'te kalmıştı.

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    Etiketler:
    seçim, Pyotr Poroşenko, Otel, Tatil, Bodrum, Ukrayna, Vladimir Zelenskiy
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