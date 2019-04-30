HDP, açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis'te oturma eylemi başlattı

HDP'li vekiller, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı ve cezaevlerinde süren açlık grevinin ölüm oruçlarına dönüşmesi üzerine soruna dikkat çekmek için TBMM Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Güven’le birlikte 98 cezaevinde 3 bin tutuklunun açlık grevinde olduğunu, cezaevlerinde 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

HDP Milletvekilleri, “Leyla Güven yaşasın” önlükleriyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un makamının olduğu TBMM 1 No'lu kapı önünde oturma eylemi başlattı. Eylem 18.00'e kadar sürecek. pic.twitter.com/Sj6Y68uZwS — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 30 апреля 2019 г.

​Kurtulan, bugün itibariyle 4 cezaevinde 15 kişinin ölüm orucuna başladığını belirterek, yeni ölümler olmaması, TBMM’nin rol alması ve soruna dikkat çekmek için saat 18.00’e kadar TBMM Başkanlık makamı önünde oturma eylemi yapma kararı aldıklarını açıkladı.

'15 KİŞİ ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI'

Kurtulan, "Yaklaşık 6 aydır sevgili Leyla Güven’in başlattığı bir açlık grevi var. Yasal bir hakkın kullanımı peşinde Leyla Güven. Bu talep ile bir açlık grevi başlattı. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini bunun Türkiye’nin barışının, adaletinin önünde büyük bir engel olduğunu belirterek, bu hak ihlalinin kaldırılmasını talep etmişti. Bu Leyla ile sınırlı kalmayan bu durum, her yere yayıldı. Şu anda 98 cezaevinde 3 bin kişinin açlık grevi devam ediyor. Buna çok fazla dikkat çekmemize, ölümler olmasın cezaevlerinden tabutlar çıkmasın dememize rağmen, birisi yurtdışında olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, cezaevlerinden 7 tabut çıktı. Şimdi de bugün 4 cezaevinde açlık grevini sürdüren 15 kişi ölüm orucuna başladığını duyurdu. Buna tekrar dikkat çekmek ve bu konuya mutlaka müdahale etmek ve yeni cenazeler çıkmaması için bütün kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak ve Meclis'in bu konuda rol üstlenmesini ve görev almasını, Adalet Bakanı'nın görevini yerine getirmesini talep etmek üzere grubumuzla bugün saat 18:00’e kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz. Açlık grevindekiler ve Leylalar yaşasın diye talebimizi yineliyoruz. Bu talebin bir an önce karşılanması çağrısını yapmak üzere toplandık" diye konuştu.