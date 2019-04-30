Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin Meclis önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP'nin genel başkan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.

Araştırma önergesinin reddedildiğini Twitter'dan duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?" diye sordu.

Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.



Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz? https://t.co/cOQPMwOjF4 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 30 апреля 2019 г.

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu mahallesindeki cenazesinde bir grubun saldırısına uğramıştı.

CHP, "Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişiminden çok cenazeye yapılan haksızlığı eleştirdiğini belirterek, "Onların PKK'dan hiçbir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Aynı amaçla hareket ediyor. Aynı yolun yolcuları" demişti.