Mersin Tarsus Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tarsus Belediyesi Başkanlığı'na CHP'den seçilen Haluk Bozdoğan, binası girişinde bulunan tabelaya 'T.C.' ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Talimatın ardından harekete geçen ekipler, iş makinesi yardımı ile 'Belediye Tesisleri' yazısının önüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi ekledi.

Başkan Bozdoğan, bugüne kadar tüm kazanımlarını Türkiye Cumhuriyeti sayesinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim doktor olmam, hekim olmam, belediye başkanı olmam Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarıyla ilgilidir ve o kazanımlar sayesindedir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'ni Tarsus Belediyesi tabelasının önünde görmek benim en güzel mutluluğum. Olması gereken de bu zaten. Çünkü bu cumhuriyet kazanımlarını yaşatmak ve onları ışık olarak görmek, mutlaka bir yöneticinin olmazsa olmazıdır. Bizim ilkemiz de bu yönde. Bugün bu konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de şükran ve minnet duygularımı iletiyorum."