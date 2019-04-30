Terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan MLKP üyesi yakalandı

Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'Mavi Kategoride' yer alan Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesi Azimet Ceyhan yakalandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP mensubu Azimet Ceyhan'ın, Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Azimet Ceyhan, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle aranıyordu.