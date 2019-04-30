‘Türk firmalarının Türkmenistan’da üstlendiği proje sayısı 2 bini aştı’

© Fotoğraf : Twitter Türkmenistan Büyükelçisi: Dünya barışı ve işbirliği için çabalamaya devam edeceğiz

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası kapsamında, Türkmenistan Büyükelçiliği Başkonsolosluğu işbirliğinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkmenistan 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun lansmanı yapıldı. Lansmana Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev de katılım gösterdi.

İlki Türkmenistan’ın Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde 12 Ağustos’ta gerçekleşecek olan forumun lansmanında konuşan TOBB Başkan Özel Müşaviri Bahri Can Çalıcıoğlu “1. Hazar Ekonomi Forumu hazırlıklarına Türkmenistan gibi aynı heyecanla, biz de Türkiye ve TOBB olarak başladık. Buradaki bütün amacımız kardeşimiz Türkmenistan’ın bu etkinliğinin başarılı yürütülebilmesi ve tamamlanması için katkı sağlayabilmek” dedi.

Türk firmaların Türkmenistan’da çok sayıda projeye imza attığına işaret eden Çalıcıoğlu “Türk firmalarının Türkmenistan’da bugüne kadar üstlendiği proje sayısı 2 bini aştı. Bu projeler değer olarak 55 milyar dolar gibi önemli bir tutarı ifade ediyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov sayesinde Türk müteahhitlik şirketleri dünyada ikinci sıraya konumlandılar. Bundan sonra şirketlerimizin Türkmen şirketlerle birlikte, üçüncü ülkelerde de iş yapmalarını hedefliyoruz. Özellikle Hazar havzasında bunun çok mümkün olduğunun da farkındayız. Türkmenistan, ulaştırma alanında da uluslararası bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bu konuda, önümüzde önemli bir fırsat olarak İpek Yolu’nu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TARİHİ İPEK YOLU’NUN CANLANDIRILMASI İÇİN İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLMELİ’

© AA / Yaşar Tonbak Yavaş: Tarihi İpek Yolu koridorunu canlandıracağız

Çalıcıoğlu, Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması için Türkiye ve Türkmenistan’ın işbirlikleri geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak “Birlikte çalışarak Tarihi İpek Yolu’nu yaygın demir yollarıyla, hava yolu ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla yeniden canlandırmak ve bölgemizi bir ticaret üssü yapmak istiyoruz. Tarihi İpek Yolu’nun hayata geçirilmesi için altyapının yanı sıra, gümrük geçişleri gibi bazı konularda işbirliğimizi güçlendirmemizde yarar bulunuyor. Türkmenistan’ın Hazar bölgesindeki gelişmelerini heyecanla takip ediyor ve destekliyoruz. Dün Hazar Denizi için ‘bizi ayıran deniz’ diyorduk, bugün ise Hazar ‘bizi birleştiren deniz’ olma yolunda ilerliyor” dedi.

‘TÜRK KURULUŞLARA DAVET GÖNDERDİK’

© Sputnik / Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı İstanbul'da kutlandı

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ise Türkmenistan 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun amacının Hazar bölgesinde işbirliklerinin geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak “Ortak projelerin geliştirilmesi, özel ve serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması, deneyim paylaşımları, kıyı devletlerin bölgeleri arasında işbirliği geliştirilmesi ve ortak şirketlerin kurulması forumun gündeminde olacaktır. Forum, Türkmenistan’ın Hazar kıyısındaki milli turizm sahasına kıyısı olan 5 ülkenin katılımıyla yapılacak. Bunlar; Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, İran. Birinci Hazar Ekonomi Forumu çerçevesinde sürdürülen hazırlıklar belirlenen amaçlara uygun olarak programın gündemi, katılımcı ülkelerin ilişkilerinin ileriki yönlerinin önemli konularından oluşturulacaktır. Aynı zamanda uluslararası alanda ulaşım, çevre ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri de davet edilecek. Türkiye’de uluslararası faaliyet gösteren kurumlara da davetimizi gönderdik” dedi.