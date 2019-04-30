Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezüella açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Venezıela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir" ifadelerini kullandı.
Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz".
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