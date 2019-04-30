‘Türkiye, uçak motoru testi alanında Rusya’yla işbirliği yapma niyetinde’

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) İş Geliştirme Direktörü Osman Elibol, Türkiye’nin savaş uçağı ve helikopter motorlarının testi alanındaki işbirliği için Rusya’yla görüştüğünü belirtti.

© AA / Murat Çetinmühürdar IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

IDEF-2019 fuarında, Sputnik’e açıklamalarda bulunan Elibol, Savunma Bakanlığı’nı temsil eden ASFAT’ın, savaş uçağı ve helikopter motorlarının testi alanındaki işbirliği için Rus meslektaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Tamamen Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Jet motor test cell test sisteminin üniversal modeli için Rusya’ya işbirliği teklif ettiklerini dile getiren Elibol, bu sistemin uçaktaki tüm hataları ortaya çıkarma yeteneğine sahip olduğunu ve uçağın kalkışa hazır olma durumunu kontrol altında tuttuğunu anlattı.

Bu sistemin yaklaşık 10 yıldır TSK’nın ihtiyaçlarını karşıladığını ve ayrıca ABD’de kullanıldığını ifade eden Elibol, Rusya’da üretilen uçak motorlarını da test etmek ve bu sistemi, Rus motorlarını alan üçüncü ülkelere ihraç etmek istediklerini söyledi.