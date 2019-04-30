Bunalımdaki öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tutmuş

Şüphelinin ifadesi ve polis araştırması sonucu cinayetin ardından film senaryosunu aratmayacvak bir hikaye çıktı.

Kurbanına aşık oldu

Sivaslı 10 yıl birlikte olduğu İ.E. adlı kişiyle ayrılınca bunalıma girmiş, intihar etmeye karar vermişti. Yapamayınca internet üzerinden kendisini öldürmek için bir kiralık katil tuttu. 6 bin lira karşılığında Tanju D. ile anlaşan Sivaslı öldürüleceği günü beklemeye başladı.

Kiralık katil, buluşma ve telefon konuşmalarını kaydederken kadına aşık olarak öldürmeye yanaşmadı.

'BEKLEMEKTEN BIKTIM, BENİ NE ZAMAN ÖLDÜRECEKSİN?'

Sivaslı, “Beklemekten bıktım. Beni ne zaman öldüreceksin”,“Beni arkadaşlarımın yanında öldürme” gibi cümleler kullanıyordu.

24 gün boyunca süren buluşma ve telefon konuşmalarının ardından Tanju D. cinayeti işlemeye karar verdi. Sivaslı’yı önce boğarak öldürmeye çalıştı; birkaç denemeye rağmen bunu başaramayınca tabancasına sarıldı.

Tanju D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.