AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Venezüella mesajı: Darbe girişimini kınıyoruz

Venezüella'yı bir iç savaşa sürüklemek isteyenlerin halkın demokratik tercihlerine saygı duymasını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye demokrasinin, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin ve Venezuela halkının yanındadır. Tüm dünya ülkelerini Venezüella halkının demokratik iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz."
Venezüella'yı bir iç savaşa sürüklemek isteyenler, halkın demokratik tercihlerine saygı duymalıdır.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 30, 2019
Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür.
Darbe girişimini kınıyoruz.
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