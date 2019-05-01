Kayıt
06:50 01 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Öztürk

    Yeni Şafak yazarı Öztürk: Dünkü yazımdan dolayı Soylu aradı, uzun bir görüşme yaptık

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, dün yayımlanan yazısına ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyledi. Soylu ile uzun bir görüşme yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Birkaç polisin kötü muamelesi nedeniyle tüm güvenlik birimlerinin genelleme içine alınmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

    Bir dönem Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Kemal Öztürk, "Makul insanlar topluluğu" başlığıyla yayımlanan yazısında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyledi.

    Soylu ile, dün yayımladığı "Neden başa döndük?" başlıklı yazıya dair konuştuklarını belirten Öztürk şunları kaydetti:

    Kemal Öztürk
    © AA /
    Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yeneroğlu tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak feryat ediyor
    "Dünkü yazımdan dolayı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu aradı. Güvelik/Özgürlük dengesi ve ülkede güvenlik görevlilerinin kötü muamelesi nedeniyle süren tartışmalar üzerine uzun bir görüşme yaptık.

    Bakan Soylu’nun gönderdiği istatistik raporlarına göre, polisin kötü muamelesi nedeniyle BİMER ve CİMER’e yapılan şikâyetlerde % 90 azalma var. 2016 yılında 302 şikâyet olmuşken, 2018’de şikâyet sayısı 28’e düşmüş. Kötü muamele nedeniyle adli tahkikatlar ise 2016’da 99 iken, 2018’de 13’e inmiş.

    Devleti yönetenlerin psikolojisini anlıyorum. Terörle, kriminal suçlarla mücadele eden insanların hassasiyetleri yüksektir. Soylu da bunlardan biri. Birkaç polisin kötü muamelesi nedeniyle tüm güvenlik birimlerinin genelleme içine alınmaması gerektiğini söylüyor.

    GÜVENLİK-ÖZGÜRLÜK DENGESİNE FARKLI BAKIŞ

    Son yıllarda terörle mücadelede güvenlik kuvvetlerimizin elde ettiği başarı takdire şayandır. Her fırsatta söylüyoruz.

    Lakin güvenlik ve özgürlük ilişkisi ve dengesi her zaman tartışma konusudur. Sayın Soylu ile bu konuda aynı bakış açısına sahip değiliz. Ancak buna rağmen güvenliği sağlarken, özgürlüklerin kısıtlanmaması ve alanının daraltılmaması konusundaki hassasiyetimiz benzer.

    AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu
    © AA / Cüneyt Karadağ
    AK Partili Yeneroğlu: İşkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde
    Daha çok özgürlük, daha çok hukuk, daha çok şeffaflık, bizim terörle mücadelemizi daha güçlü kılar. Kullandığımız dil, üslup ve yaklaşım da güvenlik algısını doğrudan etkiler. Bu konuda dikkatli olmak gerek.

    Hata yapan güvenlik görevlisi sayısı çok az evet. Ancak bu olaylara karşı yetkililerin kullandığı dil, kötü bir genelleme yapılmasına etki eder.

    Bugün canını tehlikeye atarak, ülkesini ve milletini savunan kahraman güvenlik kuvvetlerimizi hepimiz gözbebeğimiz gibi koruyoruz, korumalıyız. Onların arasından çıkan birkaç çürük için en başta güvenlik bürokrasisi en sert tepkileri vermeli ki, bu güzide kurumlar yıpranmasın.

    Hepimizin ortak bir noktada, makul bir yerde buluşmaya ihtiyacı var. Zira hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, başka da gidecek yerimiz de yok."

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, AK Parti, Yeni Şafak, Mustafa Yeneroğlu, Süleyman Soylu, Kemal Öztürk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rosgvardiya - ilk güzellik foto yarışı
    Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları belirlendi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet