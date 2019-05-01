Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.
Bu kapsamda saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.
Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Ortaklar, Aytekin Kotil ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.
Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı.
BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE KAPANAN YOLLAR
Dün yapılan açıklamaya göre Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar şunlar:
- Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi ve Sıraselviler Caddesi. Şişli'de Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Ortaklar Caddesi ve Aytekin Kotil Caddesi.
- Bu bölgede Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.
- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanırken (Firuzağa Meydan) akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine verilecek.
- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak sürücüler Abide-İ Hürriyet Caddesine sevk edilecek.
- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek, Halaskargazi Caddesine yönlendirme yapılmayacak. Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek, Yedi Kuyular istikametine yönlendirilmeyecek.
METRO VE FÜNİKÜLER KAPALI
- Beytaman ışıklardan yol kapatılarak Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.
- Aytekin Kotil Caddesinde yol kapanırken sürücüler Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine verilecek. Ritz Carlton Otel önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.
- Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler Hattı yolu da trafiğe kapatılacak.
- Deniz ulaşımı ve havadan alınacak tedbirlerle vatandaşların güvenliği sağlanacak.
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