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09:56 01 Mayıs 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Selvi: Kılıçdaroğlu’nun dilinin altında bir bakla var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilinin altında bir bakla var. Seçimlerden sonra televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldiğinde gündeme getirdi ama ondan sonra bir daha açmadı. Erken seçimi kast ediyorum" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Gözler YSK’da, kulaklar erken seçim fısıltılarında" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yüksek Seçim Kurulu’nun ilçe seçim kurullarına tanıdığı ek süre dün saat 17.00’de doldu" hatırlatmasında bulundu.

    Selvi şöyle devam etti:

    İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
    © DHA /
    İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
    "Sadece birkaç ilçeden bilgi beklendiği söyleniyor. 1 Mayıs nedeniyle YSK bugün tatil yapacak. Ama bu arada ilçelerden gelen bilgiler sisteme işlenecek. Bunun da perşembe günü tamamlanması bekleniyor. Sonra bu bilgiler YSK üyelerinin incelemesine sunulacak. Hafta sonuna kadar üyelerin incelemesi tamamlandıktan sonra pazartesi günü YSK’nın İstanbul için karar oturumlarına başlaması bekleniyor.

    İstanbul seçimleriyle ilgili karar anı yaklaştıkça, AK Parti ve CHP’de seçimlere ilişkin yapılan değerlendirmeler artıyor. Tabii iki ihtimal var. Ya seçimler iptal edilecek ya da edilmeyecek.

    AK Parti’de iptal beklentisi yüksek, CHP ise iptal edilmeyeceğine ilişkin inancını korumaya çalışıyor.

    AK Parti’de ’Seçimler iptal edilirse açık ara farkla kazanırız’ görüşünü savunanlar olduğu gibi, ’Halk mağduru sever’ tezini ileri sürenler de var. Ama onların sesi fazla çıkmıyor. Bu arada alttan alta seçimlere yine Binali Yıldırım’la mı yoksa yeni bir isimle mi girilir tartışması yaşanıyor. Bu aşamada Binali Yıldırım dışında konuşulan bir isim yok.

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
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    CHP’de ise ilk hedef, YSK’nın seçimlerin iptali talebini reddedip Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını ilan etmesi. Kılıçdaroğlu dün CHP Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında YSK’ya süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesi çağrısı yaptı.

    CHP BOYKOT EDECEK Mİ?

    CHP’de YSK’dan iptal kararı çıkarsa seçimlerin boykot edilmesi görüşünü dile getirenler var. 26. dönem CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın programında dile getirdiği boykot seçeneği Nagehan Alçı’yı panikletmiş olmalı ki gece yarısı oturup bunun yanlış olacağına dair bir yazı kaleme almış. CHP’de ’Seçimlere girersek alınmış olan hukuksuz kararı meşrulaştırırız’ düşüncesinde olan bir grup olduğu söyleniyor. Ama Nagehan Alçı rahat olsun, CHP’nin boykot diye bir gündemi yok. YSK’dan iptal kararı çıktığı takdirde seçimlere girip demokratik yollardan mücadele edilmesi dışında bir seçenek düşünülmüyor.

    Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilinin altında bir bakla var. Seçimlerden sonra televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldiğinde gündeme getirdi ama ondan sonra bir daha açmadı. Erken seçimi kast ediyorum.

    Mustafa Şentop
    © AA / Büşra Nur Özcan
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    KILIÇDAROĞLU O GÜN NE DEMİŞTİ?

    Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra 18 Nisan tarihinde televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya gelmişti. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını aktarırken ’erken seçim’den söz etti. Bunun üzerine Dicle Canova’yı aradım. Deneyimli bir gazeteci olan Dicle, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin tam metnini gönderdi. Seçimlerden önce çıktığı yayınlarda erken seçim talebinde bulunmayacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun erken seçimden söz etmesi şaşırtıcı gelmişti. CHP Lideri ile 1 gün sonra kahvaltıda bir araya geldik. Ardından Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın resim sergisini birlikte gezdik. Kılıçdaroğlu’na açık açık ’Seçimlerden önce ‘Erken seçim yok’ dediniz, şimdi ne değişti?’ diye sorma imkânım olmuştu. Kılıçdaroğlu, ’Bizim için bir erken seçim söz konusu değil. Biz tam aksine, belediye başkanlarımızın vaatlerini yerine getirmesini, onunla da toplumun önüne çıkmalarını istiyoruz. İktidar verdiği sözünü yerine getirmezse, yerelde iktidar olanların sözlerini yerine getirmesini istiyoruz. Toplumun iki farklı profili görmesini istiyoruz. Bu tablo içinde erken seçimin olmaması lazım’ demişti.

    Ancak konuştuklarımız sadece bunlar değildi. CHP Lideri ’Erken seçim istemiyorum’ diyor ama ’Erken seçim olmaz’ demiyor. Nedenini sormuştum.’Ekonomik sorunlar ağırlaştıkça iktidar erken seçime gitmek zorunda kalır’demişti.

    Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni kazandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinde bir icraat dönemi geçirdikten sonra seçimlere gidilmesini istiyor.

    5 yıl içinde 7 seçim yapan Türkiye’nin önünde seçimsiz 4.5 yıl var. Türkiye, altın kıymetindeki bu 4.5 yılı değerlendirmeli. Ancak İstanbul seçimleriyle ilgili çıkacak karar, 2023’e gidecek süreç üzerinde de etkili olacak.

    Taşlar yerinden oynarsa, 2023’e kadar garanti vermek zor."

    Etiketler:
    YSK, boykot, erken seçim, Habertürk, CHP, Hürriyet, Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdulkadir Selvi
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