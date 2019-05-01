Zeyrek: Bazı YSK üyelerinin AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak "AK Parti içinde bir grup seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş" dedi. Zeyrek, "Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum" ifadesini kullandı.

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "İstanbul mu Türkiye mi?" başlığıyla yayımlanan yazısına "AK Parti içinde bir grup İstanbul'da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip, seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar" ifadesiyle başladı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"O grup, 'arka kapı' tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK'yı yönlendirmeye de çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum.

Örneğin AK Parti'nin 16 Nisan günü, yani mazbatanın oluşturulmasından bir gün önce yaptığı başvuru çok net bir şekilde kanuna aykırıydı ve YSK'nın o başvuruyu usulden reddedip meseleyi kapatması mümkündü.

Ancak, YSK'dan AK Parti'ye 'Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek' mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini bir çok kaynaktan doğrulattım.

İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip, bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personeli 'Seçim yenilenecek, CHP gidecek. Geri adım atmayın' mesajlarıyla motive ediyor.

Diğer taraftan partinin genelinde 'seçim yenilenecek' duygusunu canlı tutmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere yöneticilere açıklama yapmaları telkin ediliyor."