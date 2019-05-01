1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
© REUTERS / Murad Sezer
Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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