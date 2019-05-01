MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e: Pollyanna özentisindeki bir siyasetçi hanımefendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahalli idareler seçimleri için teklif ettiği yeni sistemle ilgili eleştirisine yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Akşener için "Pollyanna özentisindeki bir siyasetçi hanımefendi" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bahçeli'nin 'İlçe belediye başkanlarını büyükşehir belediye başkanı atasın' sözleri, sadece ideolojik bir savruluş değil, aynı zamanda ülkeyi vilayetlere bölecek bir durumun alt yapısını oluşturmaktır. Allah şifa versin" ifadesine tepki gösterdi.

Büyükataman, "MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur" ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pollyanna özentisindeki bir siyasetçi hanımefendinin, Cumhurbaşkanı olacağım diye çıktığı yolda, 'Selahattin Demirtaş'a yoldaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaş" olduğunu savundu.

Bu siyasetçinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahalli idareler seçimleri için teklif ettiği yeni sistemi, "Bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu" iddia edebilecek kadar da şahsına münhasır yepyeni bir fıkra kahramanı olduğunu ileri süren Büyükataman, şunları kaydetti:

"MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur. Bunun aksini iddia edenin söylediği laf hükümsüz, lafı söyleyen ancak ve ancak müfteridir. Arkadaşı Demirtaş, dostu Kılıçdaroğlu olandan da doğru ve milletin menfaatine olacak bir söz beklentimiz bulunmamaktadır. Tasvip etmediğimizi söylediğimiz Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı üzerinden milliyetçi hareketin beka söylemine saldırmak sağlıklı bir ruh halinin ürünü değildir."