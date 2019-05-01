A Haber: Trump Türkiye'ye geliyor

A Haber’in son dakika açıklaması olarak duyurduğu haberde, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuzda Türkiye’ye geleceği belirtildi. Bu ziyaret gerçekleşmesi halinde, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti olacak.
#SONDAKİKA ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye gelecek https://t.co/DoPegpJYB9— A Haber (@Ahaber) May 1, 2019
Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından da "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.
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