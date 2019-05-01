Dolmuşçulardan Karamollaoğlu'na tepki: Doğuya kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar?

© AA / Ali Balıkçı Karamollaoğlu: Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık

'Devlet, okul açar gibi üniversite açıyor' söylemine tepki gösteren dolmuşçular adına açıklama yapan Ziyeddin Kömürcü, ''Ardahanlı dolmuşçular olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun talihsiz açıklaması bizleri derinden üzdü. Ardahan'da terör sıkıntısı yok, Ardahan'da insanlık var. Ardahan'a darbe vuranların içresinde siz de olmayın. 1926 yılında illiği elinden alınmış bir Ardahan'a bugün üniversite kurulmuş ise buraya bir yatırım yapılmış ise ve bu ilimize güzellik katmış ise bunu alkışlamak lazım. Gerçekten bu talihsiz açıklamalar için çok üzüldük'' dedi.

'KARAMOLLAOĞLU'NU ARDAHAN'A DAVET EDİYORUZ'

Kömürcü, "Yerleşke olarak Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden olan Ardahan Üniversitesi yabancı öğrenci sayısı açısından da önemli bir sayıya sahiptir. Doğu illerine kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar buna anlam veremiyorum diyerek, ''Göçün durmasında en önemli sebep üniversite gibi bacasız bir fabrikanın burada kurulmuş olmasıdır. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla Türkiye'de yaşanabilir tek il Ardahan ve Karamollaoğlu'nu bu güzellikleri görmesi için buraya davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Karamollaoğlu, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış?" ifadelerini kullanmıştı.