Dolmuşçulardan Karamollaoğlu'na tepki: Doğuya kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar?

'KARAMOLLAOĞLU'NU ARDAHAN'A DAVET EDİYORUZ'
Kömürcü, "Yerleşke olarak Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden olan Ardahan Üniversitesi yabancı öğrenci sayısı açısından da önemli bir sayıya sahiptir. Doğu illerine kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar buna anlam veremiyorum diyerek, ''Göçün durmasında en önemli sebep üniversite gibi bacasız bir fabrikanın burada kurulmuş olmasıdır. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla Türkiye'de yaşanabilir tek il Ardahan ve Karamollaoğlu'nu bu güzellikleri görmesi için buraya davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.
KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?
Karamollaoğlu, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış?" ifadelerini kullanmıştı.
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