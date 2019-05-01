CHP Sözcüsü Öztrak: YPG ile görüşmeler yapıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Suriye'de ortakları YPG/PYD ile görüşmeler yapıyorlar. Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar?" dedi.

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Öztrak, "Keyfi itirazlara sürecin uzatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. İstanbul'daki seçimleri bir türlü kabul edemeyen koltuk ittifaklarının millet hiç umurunda değil" ifadelerini kullandı.

Öztrak, YPG ile hükümet arasında görüşme yapıldığını öne sürdü ve "Telaşları içerisinde söylediklerinin gerçek dışı olduğunun anlaşılmasının olduğuna inanıyorum. Suriye'de ortakları YPG/PYD ile görüşmeler yapıyorlar. Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar ?" şeklinde konuştu.

"Millet geçim derdiye bunalırken, mehmetçiklerimiz sınır boylarında terörle mücadele ederken bu beyler koltuklarını koruyabilmek için İstanbul'da seçimleri yeniletmeye çalışıyorlar" diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanırım Bahçeli'nin rahat etmesi için oyların tamamını bir de Bahçeli'ye saydırmak gerekiyor. Aslında madem milletin ne dediğinin sizin için hiç önemi yok kendi aranızda tek kale maç yapın milleti yormayın. Zaten siz milletin soyisminden kime oy vereceğini biliyorsunuz. Biz hakimlerimizin bugün Bahçeli'nin azmettiricisi olmaya cüret ettiği hukuk cinayetine ortak olmayacağını biliyoruz. İktidar kurumlara ve millete baskı yaparsa oradaki rejimin adı demokrasi olmaz."

Öztrak, Türkiye İttifakı söylemlerine de "Bizi kimse herhangi bir örgütle bir araya getiremez. Bizi bunlarla bir araya getirenlerin geçmişinde neler olduğunu biliyoruz" diye yanıt verdi.