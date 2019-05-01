Soyer 1 Mayıs alanında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.
İşçilerle hatıra fotoğrafı çeken Başkan Soyer, İzmir'de en fazla katılımın sağlandığı 1 Mayıs olduğunu ifade ederek, "Türkiye büyük bir değişimin eşiğinde. Bu büyüyen umut, o değişimin müjdecisi. O nedenle çok güzel bir gün. İnanıyorum ki gereğini yaptıkça bu umut çok daha fazla ete kemiğe bürünecek" dedi.
- Tunç Soyer© İHA / HALİL KARAHAN
- Tunç Soyer© DHA /
- Tunç Soyer© DHA /
- Tunç Soyer© DHA /
- Tunç Soyer© DHA /
- Tunç Soyer© DHA /
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından Soyer'in alandaki sahnede çekilmiş görüntülerini paylaştı.
İzmir'de 1 Mayıs başkadır. @tuncsoyer pic.twitter.com/udstZrPUXt— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 1, 2019
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