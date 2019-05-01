Soyer 1 Mayıs alanında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.

İşçilerle hatıra fotoğrafı çeken Başkan Soyer, İzmir'de en fazla katılımın sağlandığı 1 Mayıs olduğunu ifade ederek, "Türkiye büyük bir değişimin eşiğinde. Bu büyüyen umut, o değişimin müjdecisi. O nedenle çok güzel bir gün. İnanıyorum ki gereğini yaptıkça bu umut çok daha fazla ete kemiğe bürünecek" dedi.

Tunç Soyer © İHA / HALİL KARAHAN

Tunç Soyer © DHA /

Tunç Soyer © DHA /

Tunç Soyer © DHA /

Tunç Soyer © DHA /

Tunç Soyer © DHA / 1 / 6 © İHA / HALİL KARAHAN Tunç Soyer

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından Soyer'in alandaki sahnede çekilmiş görüntülerini paylaştı.

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