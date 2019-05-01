Muharrem Erkek: Ekrem İmamoğlu yine kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul ilçe seçim kurullarından YSK'ye gelen bilgilere göre sonuca etki edecek sayıda kısıtlı seçmen olmadığını belirtti. Erkek, "Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’daki yerel seçime itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı. Kısıtlı seçmen sayısının bin 400’ü aşmayacağının görüldüğü belirten Erkek, “Sonuca etkili bir durum yok! Ekrem İmamoğlu yine kazandı” dedi.

3. Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti'nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. @ekrem_imamoglu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun... #1MAYIS — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) 1 Mayıs 2019

Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki yerel seçimlere itirazlarla ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını incelediğini aktardı.

18 ilçede 672 kısıtlı seçmen tespit edildiğini belirten Erkek, “Tüm verileri aleyhimize yorumlasak dahi şu ana dek 18 ilçede kısıtlı ve hükümlü olanlara ilişkin 672 sayısına ulaşabildik. 39 ilçe toplamında kısıtlı veya hükümlü olup da oy kullanan seçmenin 1400’ü aşmayacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

YSK’nin itirazları incelemeye gerek görmeden reddetmesi gerektiğini savunan Erkek, şöyle devam etti:

“Ki bunlar içinde kesinleşmiş yargı kararı olmayanların oyları geçerli; YSK kendisi incelemeye gerek görmeden haksız itirazları reddetmeli. Çünkü sonuca etkili bir durum yok! Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti’nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun”.