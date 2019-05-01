Muharrem Erkek: Ekrem İmamoğlu yine kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’daki yerel seçime itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı. Kısıtlı seçmen sayısının bin 400’ü aşmayacağının görüldüğü belirten Erkek, “Sonuca etkili bir durum yok! Ekrem İmamoğlu yine kazandı” dedi.
3. Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti'nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. @ekrem_imamoglu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun... #1MAYIS— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) 1 Mayıs 2019
Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki yerel seçimlere itirazlarla ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını incelediğini aktardı.
YSK’nin itirazları incelemeye gerek görmeden reddetmesi gerektiğini savunan Erkek, şöyle devam etti:
“Ki bunlar içinde kesinleşmiş yargı kararı olmayanların oyları geçerli; YSK kendisi incelemeye gerek görmeden haksız itirazları reddetmeli. Çünkü sonuca etkili bir durum yok! Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti’nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun”.
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