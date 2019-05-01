Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz'' açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına söyle devam etti:

"Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları, sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi sendikaları makbul kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır." dedi.

'ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ DEĞİL 82 MİLYON, 182 MİLYON DA OLSAK HEPİMİZE YETER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki değil 82 milyon, 182 milyon da olsak hepimize yeter." dedi.