AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz istifa nedenini açıkladı

© Fotoğraf : Twitter AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Yılmaz, bugün ani bir kararla görevinden istifa etti. Yüzde 72 oy ile Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oyu alarak göreve gelen Yılmaz'ın istifası bugün çok konuşuldu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda, partisinin Ankara İl Başkanı Hakan Han ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Yılmaz, istifasının nedenini açıkladı.

25 yıldır Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık. Bu tamamen insani bir durum. Gerçekten böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalmayı istemezdim ama sağlık herkesin başına gelebilecek bir durum" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN BİR NEFERİ OLARAK ÇALIŞMAYA GAYRET EDECEĞİM'

İstifası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak iznini aldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Ömrüm olduğu, sağlığım elverdiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkına bize gösterdiği teveccüh için teşekkür ederim. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Partimizin bir neferi olarak bundan sonra da partimizin hizmetinde olacağımı beyan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Bundan sonraki süreçte, eğer yerel yönetimlerde sağlığın el verir de çalışırsan mutlu oluruz' dedi. Sağlığımız el verirse Haseki Başkanla birlikte Yerel Yönetimler Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya gayret edeceğiz."