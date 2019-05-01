Karamollaoğlu'ndan TRT'ye yıl dönümü mesajı: Kovboylara bizden daha fazla yer verdiler

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TRT'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayımladığı tebrik mesajında "Kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında “Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum!” ifadelerine yer verdi.