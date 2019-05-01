Karamollaoğlu'ndan TRT'ye yıl dönümü mesajı: Kovboylara bizden daha fazla yer verdiler

Karamollaoğlu, paylaşımında “Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum!” ifadelerine yer verdi.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 1, 2019
Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında
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