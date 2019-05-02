Rusya, şamandıralı ve paraşütlü denizaltısavar hava bombasını İstanbul'da sergiledi.

Rus savunma şirketleri, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda en son teknolojiler kullanılarak geliştirildikleri yeni silahları sergilemeye devam ediyor.

IDEF 2019 kapsamında Sputnik'e konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in bünyesindeki ağır silah üreticisi Tehmaş Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Koçkin, "Fuarda en etkili denizaltısavar silahlarından biri olan Zagon-2E güdümlü hava bombasını sergiliyoruz. Bu silah, su üstünde ve suyun 600 metre altında bulunan denizaltıları vurmak için geliştirildi" dedi.

Uçaktan veya helikopterden fırlatıldıktan sonra şamandıra sayesinde su yüzeyinde kalmasını ve 4 dakika boyunca hedefini aramasını Zagon-2E'nin en önemli özelliği olarak niteleyen Koçkin, "Suyun derinliklerinde bir hedef tespit edilmesi halinde bomba, şamandıra ve paraşütten ayrılarak hedefe doğru ilerliyor. Motoru bulunmayan bombanın sesi denizaltı tarafından duyulmuyor ve denizaltı manevra yapamıyor" ifadelerini kullandı.