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08:45 02 Mayıs 2019
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    AK Parti

    Cumhuriyet: AK Parti büyükşehir ve belediye yasalarında değişiklik yapmayı planlıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet'te yer alan haberde AK Parti'nin Büyükşehir ve Belediye yasalarında kapsamlı bir değişiklik yapmayı planladığı iddia edildi.

    Cumhuriyet'te "Yetkileri kısıtlanacak" başlığıyla yayımlanan haberde "31 Mart seçimlerinde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, muhalefetin rahat çalışmasını engellemek için Büyükşehir Yasası ile Belediye Yasası başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını gündemine aldı" dendi.

    Ayhan Yılmaz
    © DHA /
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    Emine Kaplan imzalı haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

    "Belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi değerlendiriliyor. Daha çok kırsaldan oy alan AKP, 30 büyükşehrin ardından 51 ili de 'bütünşehir' kapsamına almayı planlıyor. Belediyelerin borçlanmasına da süre sınırı getirilmesi hedeflenirken, uzun süreli borçlanma yerine yalnızca seçim dönemi kadar en fazla 5 yıllık borçlanma yapılabilmesi üzerinde duruluyor.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının personel maaşlarını bile ödemeyecek durumda oldukları şikâyetleri üzerine belediye bütçelerinden yapılacak kesintilerin 4 ay daha ertelenmesi talimatını verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçen hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan kampta, AKP iktidarının yerel yönetimlerle ilgili önümüzdeki dönemde gündeme getireceği yasal düzenlemelerle ilgili önemli kararlar alındı. Kampta, belediye başkanları ve teşkilatlara yapılan sunumda, yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bilgi verildi. Buna göre Büyükşehir Yasası ile Belediye Yasası’nda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan AKP, belediye başkanları ile belediye meclislerinin yetkilerini yeniden masaya yatıracak.

    YETKİLER SİL BAŞTAN

    AK Parti, seçmen
    © AA / Volkan Furuncu
    AK Partili belediye başkanlarına talimat verildi: Mahalle meclisleri yeniden devrede
    31 Mart’ta Antalya, Ankara ve İstanbul gibi 3 büyükşehri kaybeden, birçok belediyeyi de MHP’ye kaptıran AKP, özellikle büyükşehirlerin yetkilerini yeniden gözden geçirmek istiyor. Muhalefetin elinde olan büyükşehirlerde meclis çoğunluklarının kendisinde olmasını yeterli görmeyen AKP, belediye başkanları ile belediye meclislerinin yetkilerinin sil baştan düzenlenmesi üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması da değerlendiriliyor.

    MECLİSE AYRI BAŞKAN 

    Yapılacak yasal düzenlemeler kapsamında belediye başkanının, belediye meclisinin de başkanı olmasının kaldırılması, belediye meclisi başkanının kendi üyeleri arasından seçilmesi de düşünülüyor. Daha çok kırsaldan oy alan AKP, 30 büyükşehir için getirilen 'bütünşehir' uygulamasının kapsamına 51 ilin dahil edilip edilmemesini de tartışıyor.

    Belediyelerin büyük altyapı projeleri için borçlanmasına süre sınırı getirilmesi üzerinde duruluyor. Belediye başkanlarının 5 yıllığına seçilmesine karşın 8-10 yıl gibi uzun vadelerde borçlanmasının sıkıntı yarattığı, yeni seçilen başkanların büyük bir borç yüküyle karşılaştıkları saptaması yapılırken; borçlanmanın da seçim dönemiyle sınırlandırılması gerektiği kaydediliyor. Erdoğan’ın, bu yönde bir düzenleme yapılması talimatı verdiği belirtiliyor.

    Öte yandan kampta bazı belediye başkanları, personel giderlerinin merkezi bütçeden karşılanmasını önerdi, ancak kabul görmedi. Erdoğan, 23 Kasım 2018 tarihinde 5 ay ertelenen bütçe kesintisinin 4 ay daha ertelenmesi için talimat verdi."

    Etiketler:
    Değişiklik, Yasa, belediye, Büyükşehir, Emine Kaplan, cumhuriyet, AK Parti
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