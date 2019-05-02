Rize'de 2 çocuk kayboldu

Rize Fındıklı'da kaybolan kayıp iki çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, park çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kayboldukları ileri sürülen 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım için arama çalışması başlatıldı.

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi.

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor.

Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA Parkta oynarken kaybolan Barış Yıldırım

Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocuklar bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesi istendi. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yapıyor.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.