Avrupa'ya geçen düzensiz göçmen azaldı, sınır dışı edilen göçmen sayısı arttı

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, bu yıl 1 Ocak-25 Nisan tarihleri arasında 32 bin 942'si Afganistan, 11 bin 691'i Pakistan ve 6 bin 432’si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 79 bin 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 70 ve Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 79 olmak üzere tüm uyruklarda yüzde 34 artış gösterdi.
AVRUPA’YA GEÇEN GÖÇMEN SAYISI AZALDI
İçişleri Bakanlığı, alınan yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler Türkiye'yi geçiş güzergâhı olarak artık kullanmadığını bildirdi.
Bakanlığın verdiği bilgiye göre; geçen yılın ilk dört ayında deniz sınırlarından Avrupa’ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 8 bin 332’iken 2019 yılında bu sayı 6 bin 864 olarakkayıtlara geçti. Böylece Avrupa’ ya denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı geçen yıla oranla yüzde 17.6 azaldı.
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