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11:50 02 Mayıs 2019
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    Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz: Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması durumunda aynı adayların yarışacağını söyledi. Yavuz, İstanbul'un Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde sandık başında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya da değindi ve "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak bir süredir araştırıyorduk" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenledi.

    "Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk" diyen Yavuz'un açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: Bazı YSK üyelerinin AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum
    - Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik. İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

    - İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik.

    - Ama birileri yaptı, bu CHP’nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP’ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik.

    'YSK KARARINI BEKLEMEYE GEÇECEĞİZ'

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
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    - Bütün bunları anlatırken de dedik ki, bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik. Benim size açıklayacağım bir takım bilgiler ve belgeler var bugün. Ondan sonra da biz süreci kapatacağız ve YSK kararını beklemeye geçeceğiz.

    - İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, YSK’nın bir kararı var. 1999 yılında verdiği karar şöyle. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden… diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik.

    - Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19,01,2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?

    Fatih Portakal
    © AA /
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    - İstanbul, Maltepe ve Ataşehir'de sandıkta usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmalara şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak bir süredir araştırıyorduk. Çok farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruları olacağını ifade edebilirim şimdiden.

    - (Yavaş'ın 2014'teki başvurusu) Ben meseleyi enine boyuna araştırdım. Arkadaşlar bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Biz bugüne kadar ortaya çıkmayan handikapları ortaya koyduk.

    -  YSK ve seçim kurulları bugün yaşananlardan ibret alarak elinden geleni yapmalı. Siz basın mensuplarına da bu doğrultuda iş düşüyor.

    - Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak. Seçmen aynı olacak, sadece sandık başkanları değişecek. İstifa gibi bir durum olmazsa aynen devam edecek.

    Etiketler:
    yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, Ali İhsan Yavuz
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