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11:50 02 Mayıs 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük iddiası: 32 soruşturma başlatıldı, sandık başkanları ifadeye çağrıldı

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    AA'nın aktardığı habere göre, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AK Parti ve MHP, bir kısmını da sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları yaptı.

    Suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaları araştırmak amacıyla 32 ayrı soruşturma açtı. Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

    100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

    'Görevi kötüye kullanma' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un' ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, bu şüphelilerden 10'unun ifadesine başvuruldu.

    SANDIK BAŞKANI VE ÜYESİ OLMA ŞARTLARI ARAŞTIRILACAK

    İş Bankası
    © Fotoğraf : Twitter
    İş Bankası'ndan AK Partili YSK üyesine yanıt: Görevlendirmeler tamamen İlçe Seçim Kurulları'nın yetkisinde
    Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere 'daha önce bir seçimde görev alıp almadığı', 'seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği', 'sandık sayımının nasıl yapıldığı', 'tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı' şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

    Öte yandan, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı belirtildi.

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    Etiketler:
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP, AK Parti, Usulsüzlük, YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, İstanbul
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