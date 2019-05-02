CHP'li Torun: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halkın kendilerine gösterdiği güven ve verdiği sorumluluk karşısında en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten CHP'li Torun, Genel Merkez ve belediyeler ile süreci iş birliği içinde yöneteceklerini vurguladı. Torun, "2 ay sonra da belki 2 günlük kamp düşünüyoruz. Genel Merkez'de Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi de kuracağız ve bu merkez aracılığıyla belediyelerimiz ile sürekli iletişim ve karşılıklı değerlendirme halinde olacağız" diye konuştu.
CHP'li Torun, seçim dönemindeki vaatlerini uygulamaya geçireceklerini belirterek, "Amacımız, vatandaşımızın yerel anlamda elimizden geldiğince ekonomisine katkıda bulunarak, onun daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak. Bunun için de birer birer projelerimizi hayata geçireceğiz. Vatandaşımız çok ciddi sorunlar yumağı içinde bocalıyor. Biz üreteceğimiz belli çözümlerle en azından katkıda bulunmuş olacağız" dedi.
'BAHÇELİ, BAŞTAN BERİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYOR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' açıklamasıyla ilgili de konuşan CHP'li Torun, Türkiye'nin menfaatine olan her konuda beraber olup, çözüm üretebileceklerini söyledi.
Torun, "Ama 'Türkiye ittifakı'nı kurmadan önce o ittifakı sağlayabilmenin ön koşullarını yerine getirmek lazım. Bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü ortaya koymadıktan sonra sorunların çözümüne katkıda bulunmadıktan sonra hala aynı üslupla aynı kızgınlıkla ve ötekileştirerek nasıl bir 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Her gün beyanatları izliyoruz. İnanılmaz kirli ifadeler ortaya konuyor. Bu ifadelerle nasıl 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Önce samimi olup, gerçekten de bunu düşünüyorsanız ön adımlarınızı atmanız lazım" dedi.
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