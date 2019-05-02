Kayıt
13:21 02 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    CHP'li Torun: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Önemli sorunlara odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız" dedi.

    CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    © AA /
    AK Partili Yavuz: Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak
    Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yarın CHP'li büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplamda 250 belediye başkanının Genel Merkez'de bir araya geleceğini söyledi. Torun, toplantıda, Türkiye gündeminin ve seçim sürecinin değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.

    Halkın kendilerine gösterdiği güven ve verdiği sorumluluk karşısında en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten CHP'li Torun, Genel Merkez ve belediyeler ile süreci iş birliği içinde yöneteceklerini vurguladı. Torun, "2 ay sonra da belki 2 günlük kamp düşünüyoruz. Genel Merkez'de Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi de kuracağız ve bu merkez aracılığıyla belediyelerimiz ile sürekli iletişim ve karşılıklı değerlendirme halinde olacağız" diye konuştu. 

    CHP'li Torun, seçim dönemindeki vaatlerini uygulamaya geçireceklerini belirterek, "Amacımız, vatandaşımızın yerel anlamda elimizden geldiğince ekonomisine katkıda bulunarak, onun daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak. Bunun için de birer birer projelerimizi hayata geçireceğiz. Vatandaşımız çok ciddi sorunlar yumağı içinde bocalıyor. Biz üreteceğimiz belli çözümlerle en azından katkıda bulunmuş olacağız" dedi. 

    'BAHÇELİ, BAŞTAN BERİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYOR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sadığız
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır" açıklamasını değerlendiren Torun, "İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Devlet Bahçeli, başından beri aynı rüyayı görüyor. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Artık Türkiye'nin önemli sorunları var. Önemli sorunlarına odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız. Devlet Bahçeli, hep puslu havayı sever" diye konuştu. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' açıklamasıyla ilgili de konuşan CHP'li Torun, Türkiye'nin menfaatine olan her konuda beraber olup, çözüm üretebileceklerini söyledi.

    Torun, "Ama 'Türkiye ittifakı'nı kurmadan önce o ittifakı sağlayabilmenin ön koşullarını yerine getirmek lazım. Bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü ortaya koymadıktan sonra sorunların çözümüne katkıda bulunmadıktan sonra hala aynı üslupla aynı kızgınlıkla ve ötekileştirerek nasıl bir 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Her gün beyanatları izliyoruz. İnanılmaz kirli ifadeler ortaya konuyor. Bu ifadelerle nasıl 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Önce samimi olup, gerçekten de bunu düşünüyorsanız ön adımlarınızı atmanız lazım" dedi. 

    Etiketler:
    yerel seçim, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, İstanbul, CHP, Seyit Torun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gecenin en büyük ödülünü alan isim Drake oldu. 'En İyi Billboard 200 Albümü', 'En İyi Erkek Sanatçı' ve 'En İyi Sanatçı' ödüllerini toplayan Drake ilk ödül konuşmasında Game of Thrones karakterindeki Arya Stark karakterine teşekkür etti. Öte yandan Drake bu 3 ödülüyle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül kazanan ismi olan Taylor Swift'in rekorunu kırmış oldu (27'ye karşı 23).
    Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, Taylor Swift'in rekorunu kırdı
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet