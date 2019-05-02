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14:51 02 Mayıs 2019
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    Trafik

    Trafik yoğunluğuna 'düşük emisyon alanı' önlemi

    DHA
    Türkiye
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    Kent merkezlerindeki araç yoğunluğunun azaltılması için 'düşük emisyon alanları' ilan edilecek.  Bu yerlere, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, araç girişi sınırlandırılabilecek, yasaklanabilecek ya da ücretlendirilebilecek, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek, esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek. 

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

    Buna göre, Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak tedbirler alacak. Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli adımlar atılacak.

    İstanbul, trafik, trafik polisi
    © Fotoğraf : DHA
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    ESNEK ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLECEK

    Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek. 

    Bakanlıkça, havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek. 

     Büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırları dışındaki belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar, 'Kentsel Ulaşım Ana Planı', ayrıca kentin ihtiyaçlarına, ulaşım ve mekansal planlarına uygun olarak 'Otopark Ana Planı' hazırlayacak.

    ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ALTYAPI

    Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için elektrikli araçların cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak altyapı planları oluşturacak. 

    Motorlu taşıtların şehir girişlerinde veya belirlenen merkezlerde park edilebilmesi için otopark kurulması sağlanacak. Kent girişlerine yapılacak parkların ücretsiz veya saat sınırlaması olmayan sabit ve düşük park ücretiyle işletilmesi sağlanacak. 

    Kent merkezlerinde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu meydanlar, alışveriş alanları, tarihi ve turistik yerler, gerekli görüldüğünde araç trafiğine kapalı ya da kısıtlı alan ilan edilebilecek. 

    Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen hatlara veya belirli saatlerde şehir merkezlerine girişine izin verilmeyecek. 

    İstanbul, trafik, trafik polisi
    © Fotoğraf : DHA
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    KENTLERE DÜŞÜK EMİSYON ALANLARI

    Belediyelerce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşünü almak kaydıyla, kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek.

    Düşük emisyon alanı, motor teknolojileri ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu emisyon sınıfına göre sınıflandırılmış araçların, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, girişinin sınırlandırıldığı, yasaklandığı veya ücretlendirildiği alan veya yolları kapsayacak. 

    Söz konusu alan, günlük geçen araç sayısı ve hava kalitesi haritaları esas alınarak uygulanacak. Alana girişi sınırlandırılacak  araçlar için alternatif ulaşım imkanları ve yolları planlanacak. Sınırlandırma ve ücretlendirmede araç emisyon sınıfı, girilen yol, trafik yoğunluğu, bölge ve zaman dilimi dikkate alınacak. 

    Emisyon sınıfları, hususi otomobil, hafif ve ağır ticari araçlar ve hibrit araçlar için, yakıt tipine göre, ayrı ayrı belirlenecek. 

    Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik işlem uygulanacak. 

    Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde tanımlanan özel amaçlı araçlar, kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu birimlerde kullanılan ve sıfır emisyonlu araçlar düşük emisyon alanı uygulamalarının dışında tutulacak. 

    TAKSİLER TRAFİKTE BOŞ DOLAŞMAYACAK

    Belediyeler, taksilerin trafikte boş dolaşmalarını, durak dışında beklemelerini engelleyecek, taksi yönetim veya çağrı merkezi, telefonlu, telsizli durak ve merkezi alanlarda taksi cepleri gibi uygulamaları yaygınlaştıracak. Bunun için şehir trafiğine uygun bir şekilde, taksilerin bekletileceği alanları tespit edecek. 

    Sürücü belgesi verilen kurslarda ekonomik sürüş tekniği ve çevre kirliliği konularına da yer verilecek. 

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    AKARYAKIT TÜKETİMİNE TAKİP

    Motor gücü, yakıt tipi, araç kategorisi ve model yılı bilgileri, yakıt satış verileri, taksi, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, dolmuş, metro, hafif raylı sistem, tramvay ve deniz yolu araç sayıları ile yakıt ve elektrik tüketim verileri her yıl mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek. 

    Yönetmeliğin, Kentsel Ulaşım ve Otopark ana planlarına ilişkin hükümleri, üç yıl içerisinde, ilgili belediyelerce hazırlanacak

    Etiketler:
    İstanbul, Türkiye, Akaryakıt, taksi, elektrikli otomobil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trafik, Ultra Düşük Emisyon Alanı
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