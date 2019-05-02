Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir" dedi.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili) Henüz her konuda mutabık değiliz, mesafe katediliyor.

'TRUMP'LA SON GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ'

- (Erdoğan-Trump'ın telefon görüşmesi ile ilgili) Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu.

- Bazıları Hafter'in terörle mücadele ettiğini söylüyor, bu doğru değil.