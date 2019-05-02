Çavuşoğlu: Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili) Henüz her konuda mutabık değiliz, mesafe katediliyor.
'TRUMP'LA SON GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ'
- (Erdoğan-Trump'ın telefon görüşmesi ile ilgili) Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu.
- Bazıları Hafter'in terörle mücadele ettiğini söylüyor, bu doğru değil.
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