Erdoğan: Boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız

Beştepe'de düzenlenen 'Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya eleştirisinde bulundu. Aile kavramının içinin boşaltıldığını söyleyen Erdoğan, "Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '7. Aile Şurası'na katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Biz aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim milletimiz alışverişte, sokakta, ticari ve sosyal hayatta tanımadığı kişilere dahi teyze, abi, amca gibi aile kavramlarıyla hitap eder.

Şehirleşmeyle aile bağları zayıfladı, geniş ailenin yerini çekirdek aile yapısı almaya başladı. Aile büyüklerinin birikimleri kaybedildi.

​Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber aile değerlerimizde çok ciddi erezyonlar yaşanıyor. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır.

Gayri ahlaki hayat tarzı ülkemizde etkisini her geçen yıl daha fazla gösteriyor. Aile kurumunu güçlendirecek politikalara önem veriyoruz. Biz başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık.

'DOĞUM KONTROLÜ DEDİLER, AİLE PLANLAMASI DEDİLER, NÜFUSUMUZ AZALTILDI'