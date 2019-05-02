CHP'li Altay: Suç duyurusunu AK Parti mi yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Partili Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına ve savcılığın sandık görevlileri hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi. Altay, "'Kesin bir şeyler olmuştur' diyerek YSK'ya başvurulmaz, hadi başvuruldu. YSK'nın o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir. Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? Bunun adı kepazeliktir. Yarın çoçuklarınızın yüzüne tükürürler" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP'li Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yeniden sahneye çıkarak, adeta talimat içerikli değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

"Hukuksuzluğun metastaz yaptığına bir kez daha tanık olduklarını" belirten Altay, YSK'ya yönelik baskı, basınç, etkileme, zorlama sürecine yargının da dahil olduğunu öne sürdü.

Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" şeklinde sözler sarf ettiğine dikkati çekerek, bu türden gerekçelerle yapılan başvurular üzerine YSK'nın "dosyanın kapağını bile açmadan iade etmesi gerektiğini" söyledi.

AK Parti'nin, "Ben Büyükçekmece'ye itiraz ettim iptal edilsin, İstanbul Büyükşehir Belediye sonuçlarına itiraz ediyorum, iptal edilsin" dediğini, belgelerin istenmesi halinde ise "Onlar yok, ben sonra onları bulup geleceğim" cevabını verdiğini savunan Altay, bunun adının, siyaset ve hukuk literatüründe "kepazelik" olduğunu belirtti.

'YSK'NIN SAYGIDEĞER ÜYELERİ, BU TASALLUTA BOYUN EĞMEYİN'

Altay, "'Kesin bir şeyler olmuştur’ diyerek YSK’ya başvurulmaz, hadi başvuruldu. YSK’nın o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir. AKP’nin yaptığı şudur: ‘Ben Büyükçekmece’ye itiraz ettim iptal ediilsin, ben İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ettim iptal edilsin’. Peki tamam, ver kardeşim belgeleri, ‘onlar yok ben sonra bulup geleceğim.’ Şüpheyle YSK’ya başvurulur mu? Bunun adı siyaset literatüründe de hukuk literatüründe de kepazeliktir. Yarın çocuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. YSK’nın saygıdeğer üyeleri bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin. Önünüzde kanun var anayasa var işinizi buna göre yapın. YSK’nın seçim takvimi ilan edildi. Muhalefetin talebine göre bu takvim kesin. İktidar talepte bulununca ‘Durun bakalım’. Böyle YSK olur mu?” diye konuştu.

Altay, İstanbul Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu talebi, YSK bir suç duyurusu olarak yapsa belki anlarız. Ama Pazartesi olan karar gününden önce, YSK’nın kararına bir destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başlatıldığı çok açıktır. Bu soruşturmayı, bu suç duyurusunu AK Parti mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılığın buna açıklama yapması lazım."