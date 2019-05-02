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18:03 02 Mayıs 2019
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    Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü, yaşamak için doğduğu yerden farklı bir kenti tercih etti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi-2018’ sonuçları kapsamında şehirlerdeki ikamet verileri ile göç istatistiklerini derledi.

    Türk gençler - öğrenci - sınav
    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    Kurumun bugün yayımladığı bültene göre, ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde 64.38, ikamet ettiği ilden farklı bir kentte doğanların oranı yüzde 31,16 oldu. Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olanların oranı yüzde 2.78 olarak kayıtlara geçti.

    Doğduğu ilde ikamet etme oranının en yüksek olduğu il yüzde 89.15 ile Kahramanmaraş olarak tespit edildi. Kahramanmaraş'ı, yüzde 88.53 ile Şanlıurfa, yüzde 88.09 ile Adıyaman, yüzde 87.94 ile Ağrı ve yüzde 85.99 ile Erzurum doğumlular izledi.

    Doğduğu ilde yaşayanların oranının en düşük olduğu kent ise yüzde 28.54 ile Yalova oldu. Yalova'yı yüzde 41.60 ile Tekirdağ, yüzde 42.74 ile Kocaeli, yüzde 45.27 ile İstanbul ve yüzde 48.70 ile Bilecik takip etti.

    ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE İKAMET DURUMU

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
    En çok göç veren iller belli oldu: İlk sırada İstanbul var
    İstanbul'da yaşayan ancak farklı bir yerde doğanlara ilişkin verilere bakıldığında, yüzde 4.72 ile yurt dışı doğumlular ilk sırada yer aldı. Yurt dışı doğumluları yüzde 2.29 ile Sivas, yüzde 1.81 ile Tokat, yüzde 1.79 ile Ordu ve yüzde 1.75 ile Samsun'da dünyaya gelenler izledi.

    Ankara'da yaşayan ancak doğum yeri farklı olanlar arasında yüzde 4.38 ile Çorum doğumlular başı çekti. Çorum'un ardından yüzde 3.90 ile Yozgat, yüzde 3.34 ile yurt dışı, yüzde 2.15 ile Kırıkkale ve yüzde 2.07 ile Kırşehir doğumlular geldi.

    İzmir'de yaşayan ancak doğum yeri farklı olanların nüfus bilgilerine bakıldığında, yüzde 3.67 ile Manisa doğumlular sıralamanın başında yer aldı. Bu ilin ardından yüzde 2.92 ile yurt dışı, yüzde 2.24 ile Erzurum, yüzde 1.93 ile Mardin ve yüzde 1.79 ile İstanbul doğumlular sıralandı.

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    Etiketler:
    Mardin, yurt dışı, Ordu, Bilecik, Kocaeli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzurum, TÜİK, İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye
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