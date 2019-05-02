Sarı Saltuk'un torunları tepkili: Lanetliyoruz

Bursa'nın İznik ilçesinde Sarı Saltuk Türbesi'nin defineciler tarafından tahrip edilmesine, Sarı Saltuk'un torunları tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulundu: "İçimiz, vicdanımız sızlamıştır. Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukuksal olarak bu işin takipçisi olacağız."