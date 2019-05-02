TBMM Başkanı Şentop'tan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na protokol tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 75. Genel Kurulu'nda kendisini karşılayan heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca, toplantıya katılmadan ayrıldı. Şentop, durumu 'protokol ayıbı' olarak değerlendirdi.

DHA'nın aktardığı habere göre Meclis Başkanı Şentop, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından davet edildiği 75. Genel Kurulu'na katılmak üzere programın düzenlendiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne gitti.

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Ancak Şentop, kendisini karşılayan heyet arasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca, toplantıya katılmadan ayrıldı.

Şentop, 'protokol ayıbı' olarak değerlendirdiği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı olarak davet edildiğim bir yerde, davet sahibi tarafından karşılanmam gerekir. Milleti temsil eden bir makamın devlet geleneklerine de yakışmayan bir şekilde görmezden gelinmesi kabul edilemez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bunu öğrenmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan şahsım değil, TBMM’nin temsil ettiği millî iradedir" ifadelerini kullandı.