Gökhan Özoğuz'dan AK Parti'li Yavuz'a: Hani insan yalan söylerken bir ifade oturur suratına

Yavuz, bugün bir basın açıklaması düzenleyerek İstanbul seçimlerine dair konuştu.

"İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu" diyen Yavuz, "Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP’nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP’ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik" dedi.

Bu açıklamanın ardından Gökhan Özoğuz, Yavuz'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

"Hani insan yalan söylerken bir ifade oturur suratına , onu hemen anlarsınız" diyen Özoğuz, "Bir de merak ediyorum; Dünyanın neresinde bir Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde parti bayraklarının üstündeki resimde adayın yanında yer almıştır? Allah yalan söyleyenleri sevmez cezalandırır!" ifadelerini kullandı.

Hani insan yalan söylerken bir İfade oturur suratına , onu hemen anlarsınız. Bir de merak ediyprum ; Dünyanın neresinde bir Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde parti bayraklarının üstündeki resimde adayın yanında yer almıştır? Allah yalan söyleyenleri sevmez cezalandırır! https://t.co/6WrPQ9cEJq — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 2 Mayıs 2019

​'AKP DÜŞMANLIĞIM YOK'

Özoğuz ayrıca, bazı haber sitelerinin kendisi hakkında yaptığı haberlere de tepki gösterdi.

Bir takipçisinin kendisine yanıt olarak gönderdiği Haber 7 isimli sitenin 'AK Parti düşmanlığı devam ediyor' başlıklı haberini paylaşan Özoğuz, "Bu haber portallarını kapatmak lazım yalan haber yapmaktan usanmadılar . Benim AKP düşmanlığım yok. Kadrosundaki bazı kişilerin beyanlarında olmayacak şeyler söylemelerine tepki göstermem benim en tabii vatandaşlık hakkım . Doğru Güzel şeyler söylesin yapsınlar alkışlayalım" dedi.

😁Bu haber portallarını kapatmak lazım yalan haber yapmaktan usanmadılar .

Benim AKP düşmanlığım yok ! Kadrosundaki bazı kişilerin beyanlarında olmayacak şeyler söylemelerine tepki göstermem benim en tabii vatandaşlık hakkım . Doğru Güzel şeyler söylesin yapsınlar alkışlayalım. https://t.co/cQNCig7FUy — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 2 Mayıs 2019

​Özoğuz daha sonra bir başka takipçisi tarafından paylaşılan Akit'in 'CHP'li Gökhan'ın AK Parti düşmanlığı devam ediyor' haberine ise "İşte tamam oldu şimdi beklenen de geldi. Kaç kişi bu akit ile haber 7 haberlerine rağbet ediyor çok merak ediyorum" diye yorum yaptı.

İşte tamam oldu şimdi beklenen de geldi. Kaç kişi bu akit ile haber 7 haberlerine rağbet ediyor çok merak ediyprum 😁 https://t.co/cLNXWwi2b0 — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 2 Mayıs 2019

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