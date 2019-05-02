Erdoğan: Türk Akımı projesinin Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz

Erdoğan'ın açıklamlarından satırbaşları şu şekilde:
"Bu yöndeki çabalar Bosna-Hersek'in Türkiye'nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik'le birleşme yolunda büyük bir ivme kazandıracaktır. Bosna Hersek adeta Balkanlar'ın mozaiği gibidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep önem arzeder. Bu nadide ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımları gözden geçirdik. Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrarı için gösterdiği çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini teyid ettik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik gösterdiğini memnuniyetle teslim ettik. Mutabakat muhtırası metnini az önce imzaladığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesinin çarpan etkisi yapacağına inanıyorum.
Özellikle Türk Akımı projesinin Bosna Hersek'e intikalinde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kültürel ve beşeri alanlardaki bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz, TİKA'nın Bosna Hersek'teki gayretleri hepimizin malumudur. TİKA bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir. Ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da bölgesel işbirliğimizin ilerletilmesi üzerinde durduk. Bosna Hersek aynı zamanda Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin dönem başkanlığını şu anda deruhte etmektedir. Sürece olan katkılarımızı gözden geçirdik. Bosna Hersek'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bosna Hersek'in karşılaştığı sorunaları adeta kendi derdimiz gibi değerlendirmeye önem veriyoruz.
'BOSNA HERSEK'TEN ET İTHALİ İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ'
Beklentimiz Bosna Hersek'teki hükümetin kurulmasıdır. Bosna Hersek'ten et ithali konusunda gerekli talimatları verdik. Bölgeden ülkemize devletten devlete et ithali noktasında atmamız gereken adımları da atacağız. Kıymetli dostlarımı ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
"Sayın Cumhurbaşkanının davetiyle burada bulunduğumuz için teşekkür ediyorum. Ticari ve diğer alanları ele aldık, konuştuk. Biz özellikle enerji ve eğitim alanında bir an önce imzalamamız gereken çalışmalarımız olacaktır. Serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili beklentimiz vardı. Ben de sayın Erdoğan'ın desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayı imzaladığımız için son derece mutluyum. Doğu ile Batı arasında bağlantı arasında katkısı olacaktır Türkiye'nin. Yapacağımız mutabakat muhtırası büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının sorunlarımıza gösterdiği anlayışından ötürü teşekkür ediyorum. Biz burada açık bir şekilde şunu anladık, Türkiye bütün Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolundaki gayretlerimize destek veriyor. NATO üyeliği konusunda destek veriyor. Biz bugünkü görüşmelerde bizim farklı düşüncelerimizi de sayın Cumhurbaşkanı dinledi. Neden farklı düşündüğümüzü sayın Cumhurbaşkanına aktardık. Öncelik olarak bir hükümet kurmamız gerekiyor. Barış Anlaşması konusunda NATO ile zaten işbirliğimiz var. Farklı düşüncelerimizi de aktardık. Biz bugün özellikle Bosna Hersek'in Türk Akım projesi konusuna dahil edilmesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Türkiye ile Batı'yı bağlayan o güzergaha Bosna'yı da dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledik sayın Cumhurbaşkanına. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimizi aktardı bize. Bugün doğalgaz çok çok önemli bir faktör. Ekolojik olarak da çok önemlidir. Saraybosna özellikle kış aylarında büyük bir sis ve ekonomik sorunlar yaşıyor. Yeterli gazın gelişiyle bu sorun çözülür. Bu sorun muhtemelen bu şekilde çözülmüş olacaktır. Çok kısa bir zamanda bu projenin detaylarını konuşmuş olacağız. Ben Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a huzur ve istikrara vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye, bütün Bosna Hersek'te yaşayan halklara aynı şekilde davranıyor. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanını bilgilendirdim."
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