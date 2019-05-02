Türk Telekom'un milletvekillerine özel paketini fark eden sosyal medya kullanıcıları, 2019 başından itibaren 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerine özel telefon tarifesini eleştirirken, "Ben cebimdeki 3 kuruşla mobil internete dünyanın parasını veriyorum" gibi yorumlar yaptı.
© Fotoğraf : TBMM
Türk Telekom'un internet sitesindeki bilgilere göre, 12 Ay taahhütlü paketin ücret 29 TL olurken, şebeke içi 5 bin dakika, diğer operatör ve sabit hatlar yönüne 3 bin dakika, her yöne bin SMS ve 20 GB internet kullanma hakkı veriliyor.
Türk Telekom'un milletvekillerine özel tarifesi: 3 bin dakika, 20 GB internet toplam 29 TL https://t.co/43TbMx1nOD pic.twitter.com/jTog94QEUl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2019
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