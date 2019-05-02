Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom'un milletvekillerine özel 29 TL'ye sattığı 12 ay taahhütlü her yöne 3 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet bulunan paketi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Türk Telekom'un milletvekillerine özel paketini fark eden sosyal medya kullanıcıları, 2019 başından itibaren 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerine özel telefon tarifesini eleştirirken, "Ben cebimdeki 3 kuruşla mobil internete dünyanın parasını veriyorum" gibi yorumlar yaptı.

Türk Telekom'un internet sitesindeki bilgilere göre, 12 Ay taahhütlü paketin ücret 29 TL olurken, şebeke içi 5 bin dakika, diğer operatör ve sabit hatlar yönüne 3 bin dakika, her yöne bin SMS ve 20 GB internet kullanma hakkı veriliyor.

Türk Telekom'un milletvekillerine özel tarifesi: 3 bin dakika, 20 GB internet toplam 29 TL https://t.co/43TbMx1nOD pic.twitter.com/jTog94QEUl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2019

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