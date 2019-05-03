31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde gündeme gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

© Fotoğraf : Twitter İBB hangi vakıf ve derneklere ne kadar para yardımı yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı ama ilan etmediği, 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere mütevelli heyeti başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yaptığı T3 Vakfı’nın talebi üzerine erişim engeli getirildi.

STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'nda İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği belirtilmişti.

Belediyenin kamu kaynaklarından yaptığı 41.1 milyon lira destekle listenin üçüncü sırasında yer alan Türkiye Teknoloji Takımı (T3)’nın yaptığı başvuru ile İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Eski İBB yönetiminin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli https://t.co/hn2N0yUonn pic.twitter.com/MXO6bA6fg0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2019

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