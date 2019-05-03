STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'nda İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği belirtilmişti.
Belediyenin kamu kaynaklarından yaptığı 41.1 milyon lira destekle listenin üçüncü sırasında yer alan Türkiye Teknoloji Takımı (T3)’nın yaptığı başvuru ile İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.
Eski İBB yönetiminin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli https://t.co/hn2N0yUonn pic.twitter.com/MXO6bA6fg0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2019
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