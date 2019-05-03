AK Partili Ünal: CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "YSK'nın olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haber görsellerine yer verdi.

Ünal, paylaşımında, "YSK'nın olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcında yaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.