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07:49 03 Mayıs 2019
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    Deniz Zeyrek

    Zeyrek: Kaynağım, 'İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimler tayin edilme endişesi yaşamaya başladı' dedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Kaynağım, İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söyledi" ifadesini kullandı.

    Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Yaz kararnamesi endişesi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali istemiyle AK Parti'nin yaptığı başvuruyu sonuçlandırmasına kısa bir süre kala ilginç gelişmeler yaşanıyor" görüşünü dile getirdi.

    Zeyrek şöyle devam etti:

    © AA /
    AK Partili Yavuz: Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak
    "'Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu ama biz fark edemedik' sözleriyle 2019 yerel seçimlerinin unutulmaz ismi haline gelen AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün basın toplantısı yaparken, aynı dakikalarda TV'lerin altyazılarından 'İstanbul'da sandık kurullarına 32 ayrı soruşturma' haberi geçmeye başladı.

    Siz ne derseniz deyin, bu 'eşzamanlılık' hiç tesadüf gibi durmuyordu. Zaten konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Yavuz, hem şaşırmadıklarını, hem kendilerinin de suç duyuruları için çalıştıklarını söylüyordu. Yavuz'un basın toplantısında yaptığı açıklamaların hiçbiri bende 'Bu detay sonucu etkiler, iptal getirebilir' duygusu yaratmadı. 

    ŞİKAYETÇİ İLÇE SEÇİM KURULLARI 

    Ancak, İstanbul'da Anadolu yakasında 3 ilçede başlatılan 32 soruşturma ve 100'den fazla ifade alma işlemi, durumun değişebileceğini düşündürdü. Zira suç duyurularının bir bölümünü AK Parti ile MHP, geri kalanını da sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları yapmıştı.

    Bu şu anlama geliyordu: Suç duyurusu yapan ilçe seçim kurulu başkanlıkları, bizzat belirledikleri bazı sadık kurulu yöneticilerinin sandık kurulu yöneticisi olma vasıflarını taşımadığı ve sandık sayımlarında 'görevi kötüye kullanma' ve 'seçim kanununa muhalefet' suçlarını işlediğine dair şüphe duymaya başlamış.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük iddiası: 32 soruşturma başlatıldı, sandık başkanları ifadeye çağrıldı
    İnsanın aklına ister istemez o başkanlıkların bu kritik suç duyurusunu, 31 Mart 2019 günü başlayan ve herkesin gözü önünde 17 gün süren, sayım ve birleştirme işlemleri sırasında neden yapmadığı sorusu geliyor. Hadi diyelim ki sandık başında, ilçe seçim kurullarındaki tekrar sayımlarda AK Parti ve MHP'li sandık kurulu üyeleri, müşahitleri atladı. Peki sandık kurullarını oluştururken, o kurullar 17 gün boyunca oyları sayıp birleştirirken görevi kötüye kullanma ve seçim kanununa muhalefet suçlarını fark edemediler mi?

    TAYİN ENDİŞESİ 

    Bu soruya yanıt ararken, bir yargı mensubu ilginç bir detay paylaştı. Seçim kurullarında hakimlerin bulunduğuna, başkanlığı da en kıdemli olanın yaptığına dikkat çeken kaynağım, İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söyledi.

    Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir Ankara gazetecisi olarak onlara özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum. Ancak, biraz soruşturunca, kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu öğrendim. YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu'nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul'daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumuna detaylıca bakmakta yarar olacak."

    Etiketler:
    Türkiye, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Ali İhsan Yavuz, CHP, AK Parti, Deniz Zeyrek
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